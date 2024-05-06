Россияне могут использовать период охлаждения при заключении договоров с НПФ

Россияне могут применить период охлаждения при заключении договоров о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) и в течение двухнедельного срока решить расторгнуть договор, который оформлен с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) посредством агента.