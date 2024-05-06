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В России
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сегодня, 14:38

Россияне могут использовать период охлаждения при заключении договоров с НПФ

Россияне могут применить период охлаждения при заключении договоров о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) и в течение двухнедельного срока решить расторгнуть договор, который оформлен с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) посредством агента.

С 6 мая начал действовать обновленный Базовый стандарт для Негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Теперь россияне могут воспользоваться периодом охлаждения при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), такой договор, оформленный через агента, можно расторгнуть в течение 14 дней, - пишет "Российская газета".

Также теперь НПФ будет добавлять больше сведений в Ключевой информационный документ, который клиенты получают перед заключением договора. В нем появился раздел, в котором будут указаны размер возмещения и порядок выплат на случай, если фонд обанкротится или у него аннулируют лицензию.

Ранее в ЦБ РФ поясняли, что это связано с введением государственного страхования добровольных пенсионных накоплений.

Также теперь в Ключевом информационном документе будет прописано, что фонд обязан отражать на пенсионном счете НПО результаты инвестирования денег клиента. Если фонд понесет убытки, ему придется восполнить пенсионный счет клиента на эту сумму. Кроме того, НПФ не сможет уменьшить размер негосударственной пенсии и продолжительность ее выплаты в случае отрицательного результата при размещении пенсионных резервов.

Ранее была отменена комиссия за онлайн-переводы самому себе на счета в разных банках в рамках лимита в 30 млн рублей в месяц. В пределах этой суммы никакой банк не сможет ограничить клиента ни по размеру, ни по числу операций по переводу денег самому себе.
НПФ
экономика
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