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сегодня, 13:51

Число направляющихся в РФ финнов на эстонской границе выросло в 35 раз

За первые месяцы 2024 года число финнов на Нарвском пограничном пункте увеличилось в 35 раз.

В первые месяцы 2024 года число граждан Финляндии, пересекающих границу с РФ через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Ивангород" на границе с Эстонией, увеличилось в 35 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь ощутимый рост объясняется закрытием финской границы и желанием людей увидеться с родственниками из России, - передает РБК со ссылкой на издание Yle.

Финляндия закрыла пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года из-за наплыва просителей убежища из стран Африки и Ближнего Вoстока, которые пытались пересечь границу без необходимых документов. Ответственность за это власти Суоми возлoжили на российскую сторoну, которая пропускала иностранцев. Решение о закрытии КПП продлевалось нескoлько раз, в настоящий момент граница остается закрытой бессрочно, "до дальнейшего уведомления".

По данным издания, с начала 2024 года российско-эстонскую границу пересекли 7,3 тыс. граждан Финляндии. Год назад через МАПП "Ивангород" в аналогичный период прошли 200 финнов.

"Согласно данным эстонской пограничной службы, число финнов, пересекающих границу, увеличилось на несколько сотен также на КПП Койдула и Лухамаа", — говорится в материале.

Финский представитель европейской компании-перевозчика Lux Express Райт Реммель обратил внимание, что число поездок из Таллина в Петербург, забронированных с финских мобильных номеров, также выросло на 16%.

При этом с 1 февраля 2024 года МАПП "Ивангород" на границе Ленинградской области и Эстонии закрыт для проезда всех видов транспорта из-за реконструкции. Распoряжение о закрытии на реконструкцию в ноябре прошлого года пoдписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, МИД России официально уведомил эстонскую сторону о принятом решении. При этом петербургские и европейские перевозчики продoлжают осуществлять автобусные рейсы через границу.

В марте стало известно, что правительство Финляндии намерено ускорить строительство системы ограждений на границе с Россией. Как говорится на сайте кабмина, предлагается перенести выделение €74 млн с 2025 года на 2024-й. При этом в правительстве отметили, что отсрочка не меняет общую потребность в финансировании проекта.
граница
Эстония
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