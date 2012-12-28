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В России
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34 минуты назад
Правительство РФ выделит 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Белгорода
Предприниматели Белгорода могут рассчитывать на субсидии. Средства выделены из резервного фонда кабмина.
Распоряжение о выделении средств подписал глава правительства Михаил Мишустин. Представители бизнеса смогут получить субсидии на частичную компенсацию расходов по отсроченным платежам за страховые взносы и налог на прибыль.
Отсрочку по таким платежам в 2023 году получили организации и индивидуальные предприниматели, работающие в Белгородской области.
Право на эту меру получили пострадавшие от украинских обстрелов предприятия и представители бизнеса, работающие в сфере потребительского рынка, если их доходы в 2023 году снизились более чем на 30% по сравнению с 2022 годом. Сроки платежей перенесли на 1 год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение еще одного года (равными частями ежемесячно).
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