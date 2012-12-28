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сегодня, 12:15

Трое из четырех пациентов с COVID-19 получали ненужные антибиотики

Трое из четырех больных коронавирусом в пандемию получали ненужные антибиотики.

Эксперты ВОЗ проанализировали мировые данные о пациентах, госпитализированных c COVID-19 в 2020–2023 годах. Выяснилось, что подавляющее большинство "на всякий случай" получало антибактериальную терапию. Такое лечение оказалось не просто ненужным, но и вредным — оно повысило уровень антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к препаратам, - пишет "Ъ" со ссылкой на издание "Медвестник".

Специалисты проанализировали данные о 450 тыс. пациентов из 65 стран мира, которых с 2020 по 2023 год госпитализировали в связи с коронавирусной инфекцией. Информацию об их лечении врачи со всего света загружали на Глобальную платформу регистрации клинических данных по COVID-19. Результаты исследования этих данных в конце апреля были представлены на ежегодном Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний.

Главный вывод — во время пандемии COVID-19 во всем мире значительно злоупотребляли использованием антибактериальных препаратов.

Авторы доклада обнаружили, что бактериальную микрофлору диагностировали только у 8% людей, попавших в больницу с COVID-19. Однако многие врачи «на всякий случай» назначали пациентам ненужные в их случае антибиотики — в среднем препараты получили трое из четверых пациентов (примерно 75%). Частота назначения зависела от региона — скажем, от 33% случаев в Западно-Тихоокеанском регионе до 83% в Восточном Средиземноморье и Африке. Чаще всего — в 81% случаев — антибиотики назначали пациентам с тяжелой коронавирусной инфекцией и тем, кто находился в критическом состоянии. При легком и умеренно тяжелом течении COVID-19 антибиотики чаще назначали в Африканском регионе (79% случаев). Эксперты ВОЗ подчеркнули, что назначение антибиотиков не улучшило клинический исход у пациентов с COVID-19. При этом их использование повысило вероятность распространения антибиотикорезистентности в мире.

В апреле Минздрав России утвердил новый стандарт помощи взрослым пациентам при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). В отличие от старого приказа 2012 года теперь стандарт лечения распространяется не на тяжелое течение заболевания, а на общий подход к ведению пациентов.

Ведомство предложило полностью исключить применение пенициллинов — антибиотиков широкого спектра действия — при лечении ОРВИ.

Ранее стандарт предписывал назначать амоксициллин, азитромицин, цефалоспорин, цефоперазон, макролиды, фторхинолоны и другие антибиотики. Теперь возможно использование только антивирусных препаратов.
COVID-19
здоровье
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