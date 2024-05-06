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В мире
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28 минут назад
В Турции могут ввести штрафы за искусственное завышение цен
Парламент Турции на фоне высокой инфляции обсудит на текущей неделе законопроект о мерах наказания в отношении искусственно завышающих цены в стране, штраф в отношении нарушителей может превысить 31 тысячи долларов.
Согласно документу, административный штраф за каждое нарушение в виде необоснованного повышения отпускной цены товара или услуги может составить от 100 тысяч (свыше $3 тыс.) до 1 млн лир (более $31 тыс.).
Деятельность, ведущая к дефициту на рынке, нарушающая равновесие спроса и предложения, а также препятствующая доступу потребителей к товарам, будет оштрафована на сумму от 1 до 12 млн лир (до $373 тыс.) за каждый случай.
Помимо этого, предусмотрены штрафы в 2200 лир ($68) для тех, кто не доставит товар в срок, и не менее 2200 лир, но не менее 10% от продажной цены товара или услуги для уклоняющихся от продаж.
Независимые экономисты из группы ENAG оценивают реальную инфляцию в Турции еще выше — на уровне 124,63% в годовом выражении. При этом правительство рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции лишь к 2026 году.
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