В Турции могут ввести штрафы за искусственное завышение цен

Парламент Турции на фоне высокой инфляции обсудит на текущей неделе законопроект о мерах наказания в отношении искусственно завышающих цены в стране, штраф в отношении нарушителей может превысить 31 тысячи долларов.