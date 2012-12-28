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В России
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сегодня, 10:39
Синоптики предупреждают о приходе мощного вихря «Гулла» в центральных регионах РФ
В центральные российские регионы 7 мая с запада прорвется мощный вихрь "Гулла".
По словам специалиста, траектория центра вихря проляжет в 150-200 километрах южнее Москвы. Тишковец заявил, что днем барическая "воронка" образуется в Рязани, где за сутки выпадет 35 миллиметров осадков, что является практически месячной нормой.
Осадки ожидаются непосредственно и в столице – 18 миллиметров. Тишковец отметил, что это чуть меньше трети от месячной нормы.
Еще одним неприятным моментом непогоды станет магнитная буря слабой и средней интенсивности G1 и G2, которая ожидается в понедельник - с полуночи до 15.00, и во вторник – с 03.00 до 15.00 мск.
8-го мая ненастье ослабеет, ожидается не более 5 мм осадков, которые будут выпадать в разном агрегатном состоянии. В сумерках столбики термометров будут колебаться от -3 до +2, в дневные часы всего +2…+7. Низкая температура может спровоцировать выпадение снега, однако он заверил, что его будет немного. В темное время суток временный снежный покров кое-где может достигать 0,6-1,7 см, на дорогах скользко – возможна гололедица, - отметил синоптик.
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