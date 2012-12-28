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В России
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сегодня, 09:58
В Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли шесть и пострадали 35 человек
35 человек пострадали при атаке беспилотников ВСУ на автомобили в Белгородской области. В результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших жителей.
По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. Мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь, - добавил глава региона.
На месте работают все оперативные службы.
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