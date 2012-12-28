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В России
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50 минут назад
Врачи назвали допустимую норму употребления яиц на Пасху
«Сначала введите легкоусвояемый белок — молочный, затем введите яичный, рыбный и мясной. Не начинайте сразу с жирного мяса или рыбы. Также следите за размером порции вводимого продукта», — пояснила она.
Возврат к привычному рациону, по словам врача, должен занять около недели. Она предложила ориентироваться на два крашеных яйца в день.
Традиционный кулич обычно содержит большое количество калорий за счет сливочного масла и сахара, напомнила Яна Картаева.
«Можно позволить себе съесть 150-200 г готового изделия. Можно снизить вероятность переедания, купив небольшой по размеру кулич», — добавила она.
При самостоятельной выпечке можно снизить калорийность готового изделия, регулируя количество добавленного сахара и масла.
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