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50 минут назад

Врачи назвали допустимую норму употребления яиц на Пасху

В пасхальные праздники желательно съедать в день не более двух яиц, рассказала «Известиям» врач-диетолог группы компаний BestDoctor Яна Картаева. Выходить из поста нужно медленно, постепенно возвращая белковые продукты в рацион, отметила врач.

«Сначала введите легкоусвояемый белок — молочный, затем введите яичный, рыбный и мясной. Не начинайте сразу с жирного мяса или рыбы. Также следите за размером порции вводимого продукта», — пояснила она.

Возврат к привычному рациону, по словам врача, должен занять около недели. Она предложила ориентироваться на два крашеных яйца в день.

Традиционный кулич обычно содержит большое количество калорий за счет сливочного масла и сахара, напомнила Яна Картаева.

«Можно позволить себе съесть 150-200 г готового изделия. Можно снизить вероятность переедания, купив небольшой по размеру кулич», — добавила она.
При самостоятельной выпечке можно снизить калорийность готового изделия, регулируя количество добавленного сахара и масла. 

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