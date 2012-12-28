В России предложили легализовать продажи красивых автономеров

В России хотят ввести официальные продажи красивых автомобильных номеров, чтобы пополнить федеральный бюджет и ликвидировать черный рынок. С такой просьбой к вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко обратились депутаты Госдумы.