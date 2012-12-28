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В России
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сегодня, 15:53
В Крыму может вырасти популяция опасного хищника групера
В Черном море существует риск роста популяции групера - опасного средиземноморского хищника, который представляет угрозу для местной фауны.
"Сегодня средиземноморский хищник проводит глубокую разведку в новой для себя акватории. Сейчас они, возможно, заходят малыми группами, но боюсь, что готовится серьезное вторжение в наш Черноморский регион, существуют риски роста их популяции", — отметил он.
За поимку груперов продолжает действовать вознаграждение: пять тысяч рублей за каждую особь, - добавил он.
Жиленко ранее сообщал, что в аквариум принесли еще трех груперов, к двум уже имеющимся, пойманных у берегов Крыма. По его словам, эту рыбу характеризует особая прожорливость, что может уничтожить кормовую базу черноморских рыб.
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