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сегодня, 15:03

В Госдуму внесли закон об отправке конфискованного оружия в зону СВО

В Госдуму внесен проект закона о том, чтобы направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону СВО по упрощенной процедуре.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об упрощенной процедуре передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправками предлагается дополнить закон "Об оружии". В частности, устанавливается, что оружие и патроны, по закону подлежащие уничтожению, могут использоваться для реализации полномочий, возложенных на Росгвардию, или передаваться в государственные военизированные организации для использования в реализации возложенных на них полномочий. Порядок передачи такого оружия и патронов в организации установит правительство РФ. Передача будет осуществляться по решению Минобороны России, - передает ТАСС.

Как напоминают авторы инициативы в пояснительной записке, сегодня конфискованные, а также добровольно сданные оружие и патроны, обращенные в государственную собственность, подлежат уничтожению Росгвардией. "Дальнейшее использование такого оружия и боеприпасов в каких-либо целях не предусмотрено. Аналогичная норма действует в отношении оружия и боеприпасов, сданных собственниками на хранение в Росгвардию и не востребованных ими в течение более одного года", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предполагает, что "изъятое огнестрельное оружие, подлежащее утилизации войсками национальной гвардии, будет передаваться на нужды спецоперации". Он напомнил, что соответствующее предложение было включено в один из докладов рабочей группы по СВО, направленный президенту РФ. "Из 250 тыс. единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тыс. Как правило, оно исправно и может быть использовано", - отмечают инициаторы законопроекта.
оружие
СВО
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