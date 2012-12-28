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Происшествия
В Липецкой области разыскивают двух девочек-подростков
Общество
С возводимой высотки в микрорайоне «Елецкий» на машины упали стройматериалы
Происшествия
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Тербунском районе
Происшествия
Ветер повалил дерево возле школы
Происшествия
Пасхальные богослужения в 141 населённом пункте Липецкой области охраняли полицейские
Общество
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Бизнес
5
30 секунд назад

Как помочь тяжело больным детям, купив всего лишь палку колбасы!

Мясоперерабатывающий комбинат «Кузминки» присоединился к благотворительной акции «Покупая сердцем, помогаешь детям».

Делать добро – это просто, было бы желание. МПК «Кузминки» всегда являлся социально ответственным бизнесом, поэтому одним из первых в регионе поддержал благотворительный марафон «Вместе делаем добро».

Добрая акция

С начала года в магазинах торговой сети «Пятёрочка» появились товары со специальным стикером, который означает, что часть выручки от продажи идёт на помощь тяжело больным детям.

К акции присоединились крупнейшие производители региона, и в числе первых – МПК «Кузминки». Все вместе они помогут сделать мир чуточку добрее, а детские глаза – немного счастливее. Отныне колбаса «Кузминушка» в торговой сети промаркирована специальным стикером с логотипом акции «Вместе делаем добро». Это означает, что 10% стоимости каждой покупки колбасы пойдут на благотворительность.

Деньги будут направлены в специальный благотворительный фонд. Покупка к покупке, и соберётся внушительная сумма, которую в конце 2024 года благотворительный фонд направит на поддержку своих подопечных. Им оплатят лечение, реабилитацию, лекарства, оборудование и т.д.

Помогай сердцем

- Для нас благотворительность – это не пустой звук, – говорит исполнительный директор ООО «Кузминки» Сергей Солоденко, - в мире много тех, кто нуждается в помощи. Особенно грустно, когда болеют дети, и если мы можем чем-то помочь – это прекрасно. Поэтому мы решили поддержать акцию, ведь она сеет добро и делает мир чуточку светлее. Я считаю, что это долг каждого человека: если можешь помочь – помоги.

Благотворительный фонд

У фонда «Вместе делаем добро» есть свой Интернет-сайт. Мы зашли на него.  На сайте рассказывают, например, о девочке Алине, добром и отзывчивом ребёнке, любительнице животных. Но у Алисы болезнь – СМА, она получает пожизненную поддержку. Благодаря благотворителям, Алисе купили расходные материалы для респираторной аппаратуры, включая дорогие фильтры, контуры и маски.

Рядом – история мальчика Стёпы, который родился 8-месячным и весил всего 1,7 кг. Врачи смогли выходить малыша, но у него ДЦП, ему нужна реабилитация в лечебных учреждениях, чтобы научиться самостоятельно передвигаться. И таких примеров на сайте много. Всем этим детям нужна помощь, которую и собирает фонд, социально ответственные предприниматели  и простые липчане.

Поддержи акцию

Посеять добро может и каждый простой житель Липецка, причём без ущерба для собственного кошелька. Нужно лишь, в магазинах «Пятёрочка», обратить внимание на колбасу «Кузминушка»,  и на другие товары с аналогичным стикером на ценнике,  и приобрести товар. Тем самым вы внесёте свой вклад – 10% стоимости пойдут на поддержку детей-инвалидов. 

Тем самым вы убьёте сразу нескольких зайцев – приобретёте вкусную и качественную колбасу, ведь продукция МПК «Кузминки» не раз была отмечена медалями на различных престижных выставках и конкурсах качества. А ещё – внесёте свой посильный вклад в помощь детям и через социально ответственный бизнес сделаете их жизнь немножечко легче и светлее. Ведь не случайно, акция призывает творить добро всем вместе. Совместно мы сделаем одно общее благородное дело!
ПОКУПАЙСЕРДЦЕМ.РФ

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