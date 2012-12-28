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В России
39
40 минут назад

Число пользователей даркнета в РФ снизилось вдвое

Количество людей, пользующихся даркнетом в РФ, за год снизилось более чем в два раза, Если в апреле 2023-го этим сервисом пользовались 100 тыс. человек в сутки, то апреле 2024-го количество подключении снизилось до 48 тыс. в сутки, следует из официальной статистики сервиса Tor, предоставляющий доступ в теневой сегмент интернета.

В ответ на запрос «Известий», фиксируют ли в Роскомнадзоре снижение числа пользователей Tor в России в пресс-службе ведомства заявили, что не мониторят подключение людей к тому или иному ресурсу в интернете.

«Вместе с тем, для предотвращения доступа к противоправной информации Роскомнадзор применяет меры по ограничению работы TorBrowser в рамках противодействия угрозе обхода блокировок в соответствии с постановлением правительства №127 «Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования», — добавили в пресс-службе Роскомнадзора.

Кроме действий надзорного ведомства у снижения числа пользователей даркнета может быть несколько причин. Первый возможный фактор — часть активной аудитории Tor по разным причинам уехала за рубеж и выходит в даркнет из других локаций, что повлияло на российскую статистику, сказал «Известиям» директор по инновационным проектам ГК InfoWatch Андрей Арефьев.

Также играет роль активизация борьбы правоохранительных органов с угрозами, исходящими из даркнета, в результате которой часть теневых групп удалось вытеснить из России. 

«Потенциальная опасность этих угроз и необходимость их контроля стала в последние годы еще более очевидна, и правоохранительные органы заметно усилили работу в этом направлении», — сообщил эксперт.

Еще на статистику могли повлиять изменения на рынке криптовалют — часть таких бирж прекратила работу в РФ и в результате возможности монетизировать деятельность в даркнете сильно сократились. Стало сложнее получать цифровые деньги, расплачиваться ей, и это закономерно повлекло за собой сокращение количества пользователей Tor, отметил Арефьев. 

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