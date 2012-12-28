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вчера, 17:35

Выдачи ипотеки в марте упали почти на 40%

В марте выдачи ипотеки упали почти на 40% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По итогам месяца банки выдали 126 тыс. ипотечных кредитов на 500 млрд рублей. Эти показатели на 39% и 36% ниже, чем в таком же периоде 2023 года, следует из материалов «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия».

«На замедление выдач ипотеки повлияли принятые Банком России и правительством меры по охлаждению рынка, в том числе постепенное ужесточение макропруденциального регулирования и условий льготных ипотечных программ», — сообщили в пресс-службе Центробанка (ЦБ).

В марте 2023-го ключевая ставка находилась на уровне 7,5% — это позволяло многим гражданам, которые не подходили под параметры льготных программ, купить жилье в ипотеку, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Безусловно, тогда займы были в принципе более доступными, чем сейчас, когда ключевая находится на уровне 16%, объяснил гендиректор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.
Также ЦБ ввел для банков дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с первоначальным взносом менее 30% — в 2023-м этот показатель составлял 10%, добавил Чернов. То есть финансовым организациям стало невыгодно выдавать займы людям с небольшими накоплениями.

В начале 2024 года максимальную сумму кредита по льготной ипотеке на новостройки снизили с 12 млн до 6 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, напомнила главный аналитик управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом» Ирина Бабина. Помимо того, размер первоначального взноса по госпрограмме достиг 30%.
ипотека
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