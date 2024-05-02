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В России
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сегодня, 15:45
В Краснодаре на площадке у строящейся школы задержали 64 нелегальных мигранта
В Краснодаре на строительной площадке будущей школы по улице Константина Образцова были задержаны 64 рабочих из Таджикистана, не имевших разрешения на работу в России.
По информации канала, рейд был проведен полицией совместно с общественной организацией "Русская Дружина".
Сотрудники правоохранительных органов не нашли нужных документов у уроженцев Таджикистана, которых задержали. Сейчас решается вопрос об их депортации из России.
В феврале мэр Краснодара Евгений Наумов посещал данную стройку и отмечал, что школа готова на 40%, а в ее возведении задействовано около 60 человек.
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