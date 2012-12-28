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В России
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23 минуты назад
Жители Кемерова обратились в Следком из-за воспитателя детского сада
По словам родителей, их детей били и заклеивали им рты.
— Женщина заклеивала воспитанникам рты, связывала им руки и ноги. Администрация дошкольного учреждения мер реагирования не принимает, — цитирует пресс-службу Следкома VSE42.Ru.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального cледкома доложить о ходе проверки жалобы родителей и о ее результатах.
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