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В России
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48 минут назад
На аэродроме в Москве подожгли спасательный вертолет Ка-32
В Москве подожгли вертолет Ка-32, принадлежащий "Московскому авиационному центру".
Вертолет К-31 подожгли на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы, - рассказал РБК сообщил источник, близкий к МВД, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
Пожар зафиксировали в ночь на 26 апреля на стоянке "Северная".
Вертолет стоял на стоянке аэродрома, он был зачехлен. В день поджога он находился на техническом обслуживании.
Площадь пожара составило около 30 кв м. Возгорание потушили пожарные аэропорта.
На месте происшествия была найдена сумка для сменной обуви, литровая бутылка с остатками горючей смеси, монтировка, колючая проволока и другие улики.
Возбуждено уголовное дело о теракте.
Подобные вертолеты используются для тушения пожаров.
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