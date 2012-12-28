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В России
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сегодня, 15:14
Суд Москвы арестовал еще одного фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»
Басманный районный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле".
Его заключили под стражу на срок до 22 мая, - говорится в постановлении судьи Евгении Николаевой.
Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.
По окончании процесса адвокат Евгений Попов, защищавший Курбонова в суде, рассказал, что его подзащитный "не озвучил свою позицию по поводу обвинения, но заявил, что согласен с арестом".
Курбонову предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Как пояснили в суде, "по версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата".
Согласно картотеке столичных судов, в апреле 2024 года Курбонов привлекался к административной ответственности - в частности, ему был назначен административный арест за мелкое хулиганство.
22 марта в Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.
Следственный комитет расследует уголовное дело о теракте. По делу уже арестовано более десяти фигурантов, в том числе четверо, по версии следствия, исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает следствие, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.
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