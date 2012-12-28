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В России
40
37 минут назад

Минцифры предлагает обязать иностранцев сдавать биометрию для покупки сим-карт

Отмечается, что на одного иностранного гражданина может быть зарегистрировано не более 10 номеров.

В Минцифры подготовили законопроект, который вводит ряд требований для иностранцев и лиц без гражданства при заключении договоров на оказание услуг связи. Купить сим-карту можно будет только с помощью биометрии, а действующие договоры переоформить согласно новым правилам, - говорится в Телеграм-канале ведомства.

Документ также обяжет иностранцев покупать сим-карту только в салонах связи и точках продаж. Заключить договор онлайн будет нельзя.

Законопроект предполагает внесение изменений в ФЗ №126 "О связи", документ вводит ряд требований для иностранцев и лиц без гражданства при заключении договоров на оказание услуг связи. В частности, в договоре с указанными лицами будет прописан IMEI — код идентификации устройства, в которое будет устанавливаться сим-карта. С помощью кода операторы будут отключать связь, если сим-карта будет использоваться на других устройствах (переоформить карту на другое устройство можно будет в салонах связи). Согласно поправкам, на иностранца может быть зарегистрировано не более десяти номеров.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что до 1 февраля 2025 года операторы оповестят всех иностранных граждан об изменении правил. Иностранцам, уже заключившим договор об услугах связи, придется перезаключить его с учетом новых требований. Они должны быть переоформлены до 1 марта 2025 года, иначе операторы прекратят предоставлять услуги связи.

Согласно законопроекту, на Госуслугах россияне смогут видеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные. Оповещение об этом придёт в смс и личный кабинет абонента. Вся информация также будет отображена в аккаунте гражданина на Госуслугах. Номера, которые он не оформлял или фактически не использует, можно будет отключить.

В случае оформления нового номера, помимо уведомления через Госуслуги, оператор обязательно будет направлять смс и уведомлять абонента через личный кабинет.

Новые правила вступят в силу со дня подписания законопроекта. За нарушение требований будет установлена административная ответственность.
симкарты
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