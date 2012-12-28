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В России
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сегодня, 13:37
В Москве сильным дождем подтопило несколько улиц
В Москве 27 апреля прошел сильный ливень. Вода заполонила улицы и проспекты, машины практически плывут, а уровень воды только растёт.
"Часть улиц из-за ливня в Москве в настоящее время подтоплена, в том числе и проезжие части. Согласно прогнозам синоптиков, дождь будет идти весь день", - отметили там.
Ранее главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой, - передает ТАСС.
Синоптики предупреждали, что в городе может за день выпасть до 30% месячной нормы осадков. На кадрах, которые публикуют москвичи, видно, как на некоторых улицах образовались глубокие лужи, через них пытаются проехать машины, курьеры на велосипедах и пройти люди, - сообщает РБК.
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