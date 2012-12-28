«ЭкоПром-Липецк»: 20 лет работы!

В апреле мы отметили свое 20-летие. Компания одна из первых в ЦФО открыла мусоросортировочный завод и полигон, где отходы размещались не навалом, а в виде брикетов высокой плотности.

За это время мы обработали свыше 3 миллионов тонн отходов. Благодаря сортировке во вторичный оборот вернулись 180 тысяч тонн полезных фракций: пластика, стекла, бумаги, металла, упаковки тетра-пак и текстиля. Каждый день на завод по сортировке и брикетированию коммунальных отходов поступает и сортируется от 350 до 500 тонн отходов.







После отбора полезных фракций всё, что непригодно для вторичной переработки, отправляется в пресс. Там отходы уплотняются в брикеты, за счет этого их объем уменьшается в 6-7 раз, извлекается жидкая фракция. Благодаря высокой плотности, отсутствия жидкой органической составляющей и уменьшения объема отходов сокращается риск возникновения свалочных газов, обрушения тела полигона. А главное -экономятся ценные земельные ресурсы. Сейчас полигон «Центролит» закрыт и находится в стадии рекультивации.



Каждый день 115 единиц спецтехники и 450 сотрудников работают для того, чтобы обеспечить своевременный вывоз и обработку отходов. Достижение в организации раздельного сбора отходов оценили на федеральном уровне: компания заняла II место на IV Всероссийской «Межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства-2023».





Сейчас в зоне работы, которая включает город Липецк, а также Липецкий, Задонский и Хлевенский районы, установлено 800 контейнеров для пластика и организовано 12 точек сбора текстиля.





«20 лет – это солидный срок для любого предприятия. В нашей истории были разные периоды – что-то получалось, где-то мы допускали ошибки. Компания прошла длинный путь – одна из первых в России реализовала полный цикл обращения с отходами: от сбора и транспортирования до вторичного производства.



Мы стремимся соответствовать современным стандартам отрасли. В этом году запланировано увеличение количества спецтехники на 10 единиц. 6 машин уже приступили к работе.

Также мы планируем увеличить количество точек по сбору текстиля», - отметили в пресс-службе АО «ЭкоПром-Липецк».

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