Машиностроители НЛМК освоили производство нового оборудования

В машиностроительном управлении НЛМК впервые изготовили грохот для агломерационного цеха. Этот агрегат предназначен для сортировки агломерата и отсева мелких фракций перед отгрузкой сырья в доменные цеха.

Вес агрегата составляет почти 15 тонн. Для реализации проекта потребовалось участие сразу нескольких структурных подразделений машиностроительного управления. Сварку выполнил цех металлических конструкций, а механическую обработку и сборку – основной механосборочный цех. Оборудование уже доставлено в агломерационный цех.

- Это была непростая задача, как с технической, так и с организационной точки зрения. Раньше такие агрегаты комбинат приобретал у сторонних производителей, а мы только ремонтировали оборудование. Для изготовления грохота собственными силами потребовалось разработать чертежи и технологию сборки, - рассказал начальник управления машиностроительного управления НЛМК Алексей Косых.

В 2023 году машиностроительный комплекс НЛМК увеличил объем производства номенклатуры на 11%, компания освоила выпуск 2,5 тыс. единиц новых видов продукции.



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