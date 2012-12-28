Для комфорта и безопасности: в Липецке цифровыми становятся и новостройки, и «вторичка»

Только в Липецкой области умные домофоны «Ростелеком Ключ» установлены в 207 подъездах. И количество их растёт.

В этом году 100 устаревших устройств заменят на такие новые панели. Плюс, каждая вторая новостройка будет подключена к этому приложению. Среди услуг, которые в нем выбирают липчане, также камеры и шлагбаумы (об установке которых жители центра задумались из-за платных парковок). А вот новостроек с квартирами с «Умным домом», как в Туле, пока у нас нет.

Что там у соседей?

Буквально два года назад в Липецке состоялась презентация нового проекта в сфере системы безопасности и комфорта «Ростелеком Ключ» от одного из популярных провайдеров . С ее помощью «умнеют» дома по всему ЦФО и не только. Одним из лидеров по количеству таких многоэтажек является «колыбель космонавтики» Калуга.

Поэтому журналистов пригласили осмотреть один из местных комплексов с этой системой. Полностью закрытая территория с двухэтажным подземным паркингом и детской площадкой на кровле четырехподъездного дома закрыта камерами наблюдения не только по периметру комплекса, они установлены на парковке, в подъездах и домофонах, всего 24 устройства наблюдения.

По сравнению с липецким вариантом въезд на территорию ЖК контролируют «умные ворота», которые считывают номер автомобиля (такой функцией можно оснастить и шлагбаум). Но открыть проезд можно через приложение или виджет в умных часах (на случай, если грязь с дороги закрывает госномер). В целом на одну семью можно подключить до десяти устройств. Если гаджет вдруг сел, выручит обычный ключ. Для пожилых людей можно настроить открывание двери через звонок на номер на кнопочном телефоне (записав его как «Домофон»). Нажатие на кнопку «0» во время звонка – и дверь открыта.

Счетчики и счета

Что такое умный домофон, сейчас знают все: изображение гостя в приложении, открытие двери дистанционно. Из актуального стоит добавить возможность интеграции с системой оповещения о ЧС. Что еще можно подключить в приложении и как оно жильцам?

— Этот дом одним из первых был подключенных к «Ростелеком Ключу». Всего им пользуются жильцы около ста МКД. Здесь присутствуют все услуги кроме «умных счетчиков», потому что на момент сдачи жесткого требования законодательства по оборудованию новостроек такими устройствами еще не было. Хотя жильцы по желанию могут их подключить и избавить себя от передачи данных в ручном режиме. Как минимум пять тысяч ИПУ нами уже подключены. Мы готовы зайти в любые дома, даже в пятиэтажки, где по три квартиры на площадке. Если там нет широкополосного доступа в интернет, то и это не будет проблемой при наличии технической возможности подключения, — рассказал руководитель группы по работе с застройщиками и управляющими компаниями Калужского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Кулачков.

— Для жильцов дома уже имеющееся услуга обходится в 200 рублей ежемесячно. Но спустя три года после заселения жильцы обратились с просьбой установления камер в лифтах и на первых этажах. Поэтому летом к 24-м камерам добавятся еще восемь. При этом плата увеличится всего на сто рублей. Это решение мы приняли на общем собрании, — рассказал старший по дому Сергей.

Кстати, записи с камер наблюдения каждый жилец может посмотреть через приложение или с помощью браузера на сайте. В случае инцидента УК выгрузит ролик. Записи хранятся от 7 до 14 дней, что отражено по каждой камере в договоре и влияет на абонплату. В перспективе срок можно увеличить до 60 дней. Наличие такого архива дисциплинирует жильцов, ведь запись с выброшенной из почтового ящика рекламой сразу попадает в общедомовой чат. Разносчиков ненужной макулатуры сами жильцы в дом уже не пускают. А изображения наркоманов прямиком попадают в полицию.

— Был такой случай. Взрослые дети катались на каруселях для малышей и сломали их. Камера стояла далеко, поэтому можно было определить только цвета и некоторые детали одежды. Но потом они пошли домой, и уже камера домофона помогла всех определить. В другом случае записи помогли найти «Газель», которая задела припаркованный автомобиль, — обрисовал банальные, но, увы, привычные проблемы Андрей Кулачков.

Рука рынка жмет на домофон

Директор направления в департаменте продуктов, тарифов и продвижения региональной дирекции «Запад» ПАО «Ростелеком» Мария Веселова связала рост популярности сервисов с тенденцией на рынке. Последние четыре года растет доля нераспроданных в новостройках квартир. Поэтому застройщики стремятся наполнить свои дома комфортом и безопасностью. Требование с января 2022 года собирать показания с приборов учета автоматически тоже сыграло определенную роль. В результате доля нового жилья с такими услугами выросла до 60%. А в Туле и вовсе есть комплекс, где все квартиры будут оборудованы «Умным домом».

Липецкая область в лидерах по цифровизации подъездов: больше половины всего жилья, которое сдадут в ближайшее время, оборудована сервисами «Ростелеком Ключ».

На выбор влияет как популярность приложения (уникальных пользователей более миллиона), круглосуточная техподдержка и безопасность данных. Специалисты сервиса смогут запустить на территорию дома через шлагбаум экстренные службы в течение 40 секунд. Запись с камеры наблюдения не утечет, так как данные хранятся на защищенных серверах в России.

Ее поддержала директор департамента тарифов, продуктов и продвижения макрорегионального филиала «Запад» компании Ирина Евсеенко. По словам спикера, компания намерена легализовать онлайн собрания и чат собственников жилья на защищенной платформе «Ключа». А ведь ей по нескольку раз в день пользуется каждый житель дома.

А что в Липецке?

Сейчас в Липецкой области 207 подъездов оборудовано домофонами «Ростелеком Ключ». В 57 многоэтажках система дополнена камерами (272 устройства), в двух – есть ворота и шлагбаумы.

Пока большинство составляет так называемая «вторичка». И количество таких домов растет: по договоренности с одной из популярных компаний 100 старых панелей меняют на современные со всеми сервисами и перспективой интегрироваться в систему оповещения о ЧС.

Новых жилых комплексов пока было сдано 13 (и комфорт-класс, и стандартные дома, в том числе для переселенцев из ветхого жилья). Но их количество удвоится уже в скором времени: договоры находятся на стадии исполнения.

Естественно, проникновение в крупных городах выше: больше половины домов в Липецке и 17 — в Ельце. Но есть такие и в Лебедяни, Грязях и Усмани.

ПАО «Ростелеком». Реклама