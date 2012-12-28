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В России
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33 минуты назад
За три года число работающих граждан вырастет на 1,5 млн
Число занятых в экономике россиян (без учета военнослужащих) за три года увеличится на 1,4 млн, до 73,3 млн человек. Это следует из прогноза Минтруда, с которым ознакомились «Известия». По итогам 2023 года их было 71,9 млн человек.
Ежегодного прироста рабочей силы в несколько процентов недостаточно, чтобы компенсировать ее нехватку в сегменте массового персонала — это самая дефицитная категория рынка труда, сказала операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. Чтобы решить проблему дефицита кадров, нужно активно повышать привлекательность рабочих специальностей среди населения, уверена она.
В начале 2024-го безработица в России находится на рекордно низком уровне в 2,8%. По данным ЦБ, к началу апреля доля предприятий, столкнувшихся с нехваткой рабочих рук, достигла 70% (в июле 2023-го этот показатель составлял 56%).
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