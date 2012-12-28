За три года число работающих граждан вырастет на 1,5 млн

Число занятых в экономике россиян (без учета военнослужащих) за три года увеличится на 1,4 млн, до 73,3 млн человек. Это следует из прогноза Минтруда, с которым ознакомились «Известия». По итогам 2023 года их было 71,9 млн человек.