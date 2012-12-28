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В России
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48 минут назад
Голикова заявила, что более 60% российских пенсионеров продолжают работать
До 63% пенсионеров возвращаются на рынок труда после оформления пенсии.
"В связи с повышением пенсионного возраста у нас увеличивается практически на 2,7 млн человек количество занятых, которые остаются в экономике в связи с повышением пенсионного возраста (...) Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60% до 63% тех, кто пенсию оформили", - сказала Голикова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
По ее словам, уровень участия в рабочей силе граждан в возрасте от 40 до 54 лет "достиг максимума и по итогам прошлого года составил 93% – у нас никогда не было таких показателей по этим возрастам", - передает "Интерфакс".
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