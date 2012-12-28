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В России
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сегодня, 13:45

В Минцифры готовят закон о запрете массовых спам-обзвонов

У российских абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о работе над законопроектом о запрете массовых спам-обзвонов, - передает РИА Новости.

"Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами", — сказал министр в рамках форума "Телеком Будущее 2024".

В настоящее время в России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля.

За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.
спам
запрет
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