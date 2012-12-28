Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новостройка в центре Липецка задала новый уровень комфорта
Бизнес
СК распространил ориентировку о розыске пропавшего заместителя транспортного прокурора
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ночная атака, мать-убийца и геоглиф
Общество
Вынесен приговор водителю автобуса, по вине которого лишился ноги 71-летний пенсионер
Происшествия
Стрелявших в курьера на Стаханова ищет полиция
Происшествия
В Липецке вновь прошел грязный дождь?
Спорт
На областной Доске почета разместили портреты сразу двух представителей НЛМК
НЛМК Live
Пьяная посетительница пиццерии ударила полицейского по голове его же рацией и кулаком — в лицо
Происшествия
Выгорели четыре квартиры: страшный пожар улице Циолковского устроил поджигатель
Происшествия
У Октябрьского рынка на стыках между дорогой и новыми рельсами появилась плитка
Общество
В Липецке началась расчистка отстойника между Комсомольским прудом и Липовкой
Общество
Читать все
В Липецке вновь прошел грязный дождь?
Спорт
Выгорели четыре квартиры: страшный пожар улице Циолковского устроил поджигатель
Происшествия
Губернатор сообщил об отмене парада 9 мая
Общество
К чему приводят разговоры в баре: ельчанин лишился полумиллиона после посиделок с освободившимся зэком
Происшествия
«Качелей» на горбатом мосту больше не будет: после реконструкции он станет прямым
Общество
МЧС: возможен сильный ветер
Погода в Липецке
На НЛМК началась серия субботников
НЛМК Live
В Ельце строители нашли гранаты времен войны
Происшествия
На перекрестке улиц Меркулова и Катукова будут менять рельсы — изменится схема движения общественного транспорта
Общество
«Лифан» столкнулся с трактором: водитель легковушки погиб
Происшествия
Читать все
В России
30
сегодня, 12:06

ФАС возбудила дело против Сбербанка

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе.

ФАС возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк России" по признакам нарушения Закона о рекламе, - говорится в сообщении ведомства.

В рекламе, которая распространялась в эфире телеканала "Петербург - 5 канал", крупным шрифтом указывалась информация о процентной ставке по вкладу 16% годовых, - уточняется в Телеграм-канале антимонопольной службы.

Однако данные об иных условиях, которые влияют на доход вкладчиков, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.

Также в сноске было указано, что такие условия действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка.

Служба возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк России» по признакам нарушения Закона о рекламе.

В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

В феврале 2024 года ФАС России возбудила дело в отношении банка за ненадлежащую рекламу другого вклада.
реклама
банки
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru