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В России
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сегодня, 12:06
ФАС возбудила дело против Сбербанка
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе.
В рекламе, которая распространялась в эфире телеканала "Петербург - 5 канал", крупным шрифтом указывалась информация о процентной ставке по вкладу 16% годовых, - уточняется в Телеграм-канале антимонопольной службы.
Однако данные об иных условиях, которые влияют на доход вкладчиков, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.
Также в сноске было указано, что такие условия действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка.
Служба возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк России» по признакам нарушения Закона о рекламе.
В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
В феврале 2024 года ФАС России возбудила дело в отношении банка за ненадлежащую рекламу другого вклада.
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