В РФ утвердили новый стандарт лечения ОРВИ

Как указано на официальном сайте правовой информации, в новую версию списка внесли другие препараты. Из перечня лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории России для лечения ОРВИ, теперь в стандарте исключены антибиотики, но добавлен ряд других препаратов, в том числе кагоцел.