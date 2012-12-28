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В России
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сегодня, 11:22
В РФ утвердили новый стандарт лечения ОРВИ
Как указано на официальном сайте правовой информации, в новую версию списка внесли другие препараты. Из перечня лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории России для лечения ОРВИ, теперь в стандарте исключены антибиотики, но добавлен ряд других препаратов, в том числе кагоцел.
"Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) (диагностика и лечение)", - говорится в документе.
Согласно документу, в перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ теперь помимо приема у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта, включены при необходимости осмотры у врача акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога. А в перечень инструментальных методов лечения добавлена пульсоксиметрия, - говорится в приказе.
Из перечня лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории России для лечения ОРВИ, теперь в стандарте исключены антибиотики, но добавлен ряд других препаратов, в том числе кагоцел, - передает РИА Новости.
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