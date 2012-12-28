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В России
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18 минут назад
Экспорт российской рыбы в 2023 году был расширен на 18 стран
География экспорта российской рыбы в 2023 году расширилась на 18 стран.
"Основные рынки азиатские - Китай, Япония, Южная Корея. Нигерия - африканский рынок стал для нас одним из пяти самых крупных. Активно развиваются поставки и в другие страны - африканские, латиноамериканские. В 2023 году порядка 18 стран прибавилось в географии нашего экспорта", - отметил он.
В прошлом году РФ увеличила экспорт рыбной продукции на 9%, до 2,5 млн тонн. Но в стоимостном выражении поставки снизились на 5,6%, до $5,8 млрд, - передает "Интерфакс".
Ранее Шестаков сообщал, что рассчитывает в 2024 году на рост в стоимостном выражении. "Понятно, что ситуация была вызвана недружественными действиями ряда стран. В этом году мы видим, что ситуация ценовая начинает исправляться. Надеюсь, что в 2024 году мы сможем показать положительную динамику не только по приросту в абсолютных величинах, но и в стоимостных показателях", - говорил он.
Во Владивостоке под председательством Шестакова проходит заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета. Традиционно на весенней повестке совета вопросы подведение итогов охотоморской путины сезона "А", подготовка к лососевой путине, внесение изменений в правила рыболовства. В заседании принимают участие ученые ВНИРО, рыбопромышленники, представители региональной власти, контрольно-надзорных ведомств и отраслевой общественности, - передает ТАСС.
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