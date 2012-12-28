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Бизнес
86
36 минут назад

Липецк, встречай победителей!

В этом году в России проходит 16 Федеральная премия Urban 2024.

Это значимое событие, созданное для определения достижений городской недвижимости России. Особенностью которого является продвижение современных стандартов и распространения передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре и маркетинге.

Липецк не стал исключением и в этот раз. Уже не первый год подряд в номинациях становится финалистом, а в 2023 году победителем, строительная компания города - ГК Ремстройсервис.

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В этот раз всё внимание приковано к новому проекту в Липецке. Stork Hotel стал финалистом Лучшего регионального комплекса апартаментов бизнес-класса. Впервые в Липецке такой категории удостоен отельный комплекс подобной степени классности.

На данный момент уже происходит его реализация. Проект будет представлять собой отельный комплекс, главной особенностью которого заключается в возможности получения гарантированного дохода для совладельцев проекта.

Сам комплекс задуман как «город в городе». Общая площадь инфраструктуры составляет 7 тыс. кв. метров, в нее включены: торговая галерея, рестораны и кафе, бассейн, фитнес клуб и SPA, зона лобби, современные конференц-залы и подземная автопарковка с возможностью зарядки электрокаров.

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Реализовать проект группа компаний «Ремстройсервис» нацелена уже в 2025 году. 

Узнать больше о проекте можно на stork-hotels.ru

И в отделе продаж застройщика: 51-63-93

 

Застройщик ООО СЗ «ОСНОВА». Проектная декларация на наш.дом.рф
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