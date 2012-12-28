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сегодня, 16:40

Минсельхоз провел совещание с производителями хлеба из-за резкого роста цен

На совещании в ведомстве обсуждалось, что хлебопекарная отрасль стала одним из основных драйверов продуктовой инфляции в стране.

Минсельхоз сообщил, что ситуация с ценами на социально значимые продукты, в том числе на хлеб, находится на особом контроле, - пишет "Ъ".

На совещании в министерстве 22 апреля обсуждалось, что хлебопекарная отрасль стала главным драйвером продуктовой инфляции в России, передает издание со ссылкой на трех производителей, участвовавших во встрече.

По словам одного из собеседников газеты, по итогам первого квартала 2024 года цены на хлеб в некоторых регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Свердловскую и Кемеровскую области, выросли почти на 30%.

По подсчетам Минсельхоза, на середину апреля 2024 года отпускные цены на хлеб из пшеничной муки в среднем составляют 62,6 руб. за 1 кг, а из ржано-пшеничной муки — 55,4 руб. за 1 кг. Ведомство при этом подчеркивает, что годовой рост отпускной стоимости хлеба остается ниже инфляции. По данным NTech, которые приводит издание, к концу 2023 года средняя стоимость хлебобулочных изделий в целом по России составила 143 руб. за 1 кг, в конце 2022 года показатель достигал 131 руб. за 1 кг.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев рассказал изданию, что производители подняли отпускные цены на самые массовые сорта хлеба в среднем на 10–15%. В качестве главной причины такой инфляции эксперт назвал рост затрат производителей на логистику, на которую приходится до 30% в себестоимости. При этом раньше ощутимые издержки были связаны с закупкой муки, но сейчас темпы роста цен на логистику опережают дорожание сырья. По подсчетам Айдиева, также цены на хлебобулочные изделия повышают не только производители, но и сети — в зависимости от региона средняя наценка на брендированный упакованный хлеб может достигать 50–75%.
экономика
хлеб
цены
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