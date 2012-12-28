Президент РФ поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения регионов

Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новостройка в центре Липецка задала новый уровень комфорта
Бизнес
«Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было»: Игорь Артамонов объяснил, почему не включались сирены
Происшествия
В Липецке упал беспилотник — объявлен красный уровень опасности
Происшествия
Ночью на левом берегу зафиксирована вспышка
Общество
В Липецке пенсионерка зарезала дочь-алкоголичку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: выборы мэра, таран трамвая, и арест 17-летней подозреваемой в теракте
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На проспекте Победы столкнулись три автомобиля
Происшествия
В Липецкой области дожди прекратятся на один день, температура начнет расти
Общество
«Для людей, для детей»: жительница улицы Перова в Липецке превратила двухстороннее движение в реверсивное
Общество
Желтый уровень опасности снят
Происшествия
Читать все
«Для людей, для детей»: жительница улицы Перова в Липецке превратила двухстороннее движение в реверсивное
Общество
Пьяный липчанин украл лестницу с машины соседа, а потом ее выбросил
Происшествия
СК распространил ориентировку о розыске пропавшего заместителя транспортного прокурора
Происшествия
Вынесен приговор водителю автобуса, по вине которого лишился ноги 71-летний пенсионер
Происшествия
Герб Липецкой области высажен из 20 тысяч деревьев
Общество
Пьяная посетительница пиццерии ударила полицейского по голове его же рацией и кулаком — в лицо
Происшествия
В Липецке началась расчистка отстойника между Комсомольским прудом и Липовкой
Общество
17 лет строгого режима: в Липецкой области осужден организатор межрегиональной наркогруппы
Происшествия
Гимназию №1 в Липецке капитально обновит строительная фирма из Воронежа
Общество
На областной Доске почета разместили портреты сразу двух представителей НЛМК
НЛМК Live
Читать все
В России
39 минут назад

Президент РФ поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения регионов

Президент РФ Владимир Путин поручил как можно быстрее организовать отдых для детей из пострадавших от паводков регионов, - передает ТАСС.

"У нас такая практика есть, в таких случаях [ЧС] мы организовывали отдых детей. <...> Сейчас весна, праздники длинные майские. Поэтому там, где люди хотят, нужно организовать отдых детей и сделать это как можно быстрее", - сказал он на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков, дав соответствующее поручение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

До этого российский лидер назвал регион, где сложилась наиболее сложная ситуация из-за паводков. По его словам, ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен, так как уровень воды снижается слабо.

24 апреля стало известно, что в Орске жилье около 30 тыс. человек попало в зону затопления. Об этом доложил на совещании президенту РФ мэр города Василий Козупица. Он отметил, что в Орске «большая беда». По его словам, в течение 20 дней горожане испытывают "нарушения своей жизни" в связи с чрезвычайной ситуацией.

Также жителей Тюменской области предупредил о второй волне паводка глава МЧС РФ Александр Куренков.
паводок
наводнения
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru