Президент РФ поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения регионов

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В России
39 минут назад
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"У нас такая практика есть, в таких случаях [ЧС] мы организовывали отдых детей. <...> Сейчас весна, праздники длинные майские. Поэтому там, где люди хотят, нужно организовать отдых детей и сделать это как можно быстрее", - сказал он на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков, дав соответствующее поручение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
До этого российский лидер назвал регион, где сложилась наиболее сложная ситуация из-за паводков. По его словам, ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен, так как уровень воды снижается слабо.
24 апреля стало известно, что в Орске жилье около 30 тыс. человек попало в зону затопления. Об этом доложил на совещании президенту РФ мэр города Василий Козупица. Он отметил, что в Орске «большая беда». По его словам, в течение 20 дней горожане испытывают "нарушения своей жизни" в связи с чрезвычайной ситуацией.
Также жителей Тюменской области предупредил о второй волне паводка глава МЧС РФ Александр Куренков.
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