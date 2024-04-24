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В России
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сегодня, 13:33
Оборот криптовалют в России снова вырос после спада в 2022 году
Росфинмониторинг не видит снижения оборота криптовалюты в РФ, есть тенденция к его росту.
"Точно снижения оборота нет, тенденция к росту. В целом оборот криптовалют год от года, квартал от квартала увеличивается", — отметил Негляд.
По его словам, был некоторый спад в 2022 году, но затем рост возобновился. Негляд пояснил, что не озвучивает конкретных цифр, так как существует много видов криптовалют и обменников, из-за чего оценки могут быть лишь приблизительными, - пишет "Газета.Ru".
"Расчеты у нас запрещены законом, но владение не запрещено. Это одна из причин необходимости регулирования, ведь рынок развивается, физлица и компании так или иначе владеют и пользуются крипто", — подчеркнул он.
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