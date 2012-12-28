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В России
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сегодня, 12:06
За ночь над регионами центральной части РФ было сбито 8 беспилотников
Восемь украинских беспилотников уничтожены и перехвачены над регионами центральной части России.
Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
В ночь на 24 апреля губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пожары возникли на топливно-энергетических объектах региона в результате атаки украинских беспилотников. По его словам, средства ПВО боролись с воздушными целями. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал информировать при развитии ситуации.
Над Воронежской областью средства ПВО и силы радиоэлектронной борьбы уничтожили беспилотник реактивного типа. По данным Минобороны, его сбили около 23:00 мск 23 апреля. В регионе с позднего вечера действовала опасность атаки дронов, позже ее отменили.
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