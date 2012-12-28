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сегодня, 10:40
В Чувашии отменили парад Победы и салют
В Чувашии решили ограничить проведение массовых мероприятий на майские праздники.
"В целях обеспечения безопасности наших жителей и гостей республики приняли решение ограничить проведение массовых мероприятий на майские праздники. Не состоятся: первомайская демонстрация, шествие "Бессмертного полка", торжественное прохождение сводного полка, салют", - написал Николаев.
По его словам, праздничные мероприятия проведут в другом формате. В частности, на предприятиях организуют "маевки". "Обязательно уделим внимание нашим ветеранам, "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме, предусмотрены такие акции, как "Окна Победы", "Звонок ветерану" и другие", - добавил глава республики.
Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и быть бдительными.
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