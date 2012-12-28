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сегодня, 10:40

В Чувашии отменили парад Победы и салют

В Чувашии решили ограничить проведение массовых мероприятий на майские праздники.

Власти Чувашии отменили первомайское шествие и парад Победы в целях безопасности, - сообщил глава республики Олег Николаев в своем Телеграм-канале.

"В целях обеспечения безопасности наших жителей и гостей республики приняли решение ограничить проведение массовых мероприятий на майские праздники. Не состоятся: первомайская демонстрация, шествие "Бессмертного полка", торжественное прохождение сводного полка, салют", - написал Николаев.

По его словам, праздничные мероприятия проведут в другом формате. В частности, на предприятиях организуют "маевки". "Обязательно уделим внимание нашим ветеранам, "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме, предусмотрены такие акции, как "Окна Победы", "Звонок ветерану" и другие", - добавил глава республики.

Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и быть бдительными.
День Победы
праздники
отмена
салют
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