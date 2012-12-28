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В России
28
33 минуты назад

Губернатор Cмоленской области заявил о возгорании на объектах ТЭК в результате атаки дронов

По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на территории Смоленского и Ярцевского районов.

В результате атаки беспилотников по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия, - сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Телеграм-канале.

По уточнённой информации в результате атак украинских БПЛА жертв и пострадавших на местах происшествий нет, - добавил глава региона.

На текущий момент спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анохин также попросил сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

В Воронежской области сбили четыре беспилотника ВСУ. Один из них упал в пригороде Воронежа. В результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Пожар локализован, пострадавших нет.
атака
беспилотники
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