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Бизнес
265
50 минут назад

«Фестиваль советских легенд» в Скорняково-Архангельское.

Майские … как много в этом звуке для сердца русского спилось! Как много в нем отозвалось!

Для многих это пусть небольшой, но долгожданный отпуск. И надо провести его так, чтобы осталось приятное послевкусие, которого хватит до лета.

11 мая в усадьбе «Скорняково-Архангельское» пройдет идеальный для этого фестиваль - «Фестиваль советских легенд». Удивительное сочетание песен, которое понравится и людям элегантного возраста, и даже подросткам. Кто сможет удержаться и не начнет подпевать «Эти глаза напротив» Валерия Ободзинского или «Мечта сбывается» Юрия Антонова, «Видели ночь» группы «Кино», ну и, конечно, хит всех поколений теперь - «Кто ты мой новый герой» группы Мираж. Пять часов душевных и незабываемых песен от любимых исполнителей Липецка и Воронежа, а также от первой солистки группы «Мираж», Светланы Разиной.

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Усадьба – это место, куда приезжают окунуться в век XIX, а в этот раз там будет XX. Можно будет увидеть ретроавтомобили прошлого века, поиграть в уличные игры: кто-то вспомнит, а кто-то научится. Помните, что обязательно делал каждый мальчик тогда? Конечно, выжигал по дереву и чаще всего это была доска, которую потом дарил маме на 8 марта. А девочки шили из открыток игрушки, шарики и коробочки для секретов. Все это можно будет сделать на фестивале.

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Вернуть то время невозможно, но прикоснуться - вполне. В этот день в усадьбе также пройдет фотовыставка Александра Козина «Кольки, Зинки и другие», где можно будет увидеть детство. Вспомнить, какие были игрушки у каждого, как одевались, улицы без машин, но с большими деревьями.

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Если вам откликнулось, то берите друзей, родителей, детей, внуков и приезжайте на фестиваль гулять, танцевать, петь, вспоминать, смеяться, знакомиться и наслаждаться особой атмосферой этого дня.

Встречаемся 11 мая в усадьбе «Скорняково-Архангельское»!

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Все подробности на сайте www.usadba-nadonu.ru

и по телефону 7(4742)288-504 Фото предоставлены ООО «Бальмонт» Усадьба Скорняково-Архангельское
ООО «Бальмонт» Юр. адрес: 399231, Лип. обл., Задонский район, с. Скорняково, ул. Муравьева, 23. ОГРН 1214800014318

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