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В мире
25
22 минуты назад

Швейцария разблокировала связанные с РФ активы на 290 млн франков

Швейцария разблокировала связанные с Россией активы.

Власти Швейцарии разблокировали связанные с РФ активы на 290 млн швейцарских франков (около $318 млн) в 2023 году из-за снятия санкций ЕС с ряда лиц, а также после уточнения происхождения некоторых средств, - отмечается в заявлении Государственного секретариата экономики Швейцарии.

"Разблокированы ранее замороженные по соображениям предосторожности активы стоимостью 140 млн швейцарских франков (около $153 млн), поскольку расследование показало, что юридические основания для их заморозки не были соблюдены", - отмечается в документе. Кроме того, общая сумма заблокированных активов РФ уменьшилась на 150 млн швейцарских франков (примерно $165 млн) из-за того, что ряд лиц "был исключен из санкционных списков ЕС", на которые ориентируется конфедерация.

При этом только за счет расширения черного списка сообщества Швейцария в 2023 году дополнительно заблокировала якобы связанные с РФ средства на 50 млн франков (около $55 млн), - передает ТАСС.
экономика
активы
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