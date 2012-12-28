Новостройка в центре Липецка задала новый уровень комфорта

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– Полтора года назад мы уже рассказывали о ЖК «Атмосфера». Тогда руководство компании много чего понаобещало липчанам. Мы договорились, что по окончании строительства пройдёмся по списку, так сказать, от панды к самураю, с проверкой. Но эти удивительные люди придумали ещё много чего к тому списку, который был озвучен ранее. Поэтому, Юрий, у меня сейчас для начала два вопроса. Первый: зачем вам всё это? Второй: по какому поводу банкет?

– Наверное, в этой жизни хочется сделать то, чем можно будет гордиться в будущем. Поэтому мы изначально поставили задачу не просто сделать то, что задумано, а сделать всё хорошо. И поэтому на протяжении всего проекта уделяем очень много внимания деталям, мелочам, всё постоянно модернизируем, вносим изменения, но не с той целью, чтобы сэкономить, а с той, чтобы, наоборот, всё улучшить.

– Отлично. Тогда мы сейчас под камеру пройдемся по новому списку вместе с вами, и наши читатели узнают, что там добавилось нового.

– Начнём с территории. У нас появились новые задумки. Нам хочется полностью закрыть территорию, создать централизованную систему сбора мусора в подземные контейнеры, чего в Липецке ещё не было. Почему такая идея возникла? Потому что обычные мусорные баки занимают слишком много места. При этом один контейнер вмещает в себя 1,1 кубометра мусора. Ну, и вокруг все всегда разбросано, везде грязно, летом и осенью из баков постоянно течёт зловонная жижа. Вот так и возникла идея сделать заглублённый контейнер мешкового типа. Для понимания: площадь подземного контейнера диаметром где-то полтора метра, а вместимость – 5 кубов. То есть практически в пять раз больше, а места занимает в три раза меньше, чем обычный бак такой же вместимости. Плюс, это всё хранится под землёй, не раскидывается ветром, нет крыс, нет вот этой жижи. Хотим задать Липецку такой тренд.

– Вы планируете таким образом сделать Липецк чище?

– Мы хотим этого, да. И кому-то ведь нужно этот процесс начинать. Надеюсь, другие застройщики подхватят эстафету. Региональный оператор по сбору и утилизации мусора поймёт эту идею и поможет нам её осуществить. Уже предварительные переговоры проведены. Так что, думаю, всё получится. Надо идти вперёд. Мы понимаем, что жить по-старому – это стоять на месте. Надо идти вперёд, надо улучшать свою жизнь.

– Вернёмся к территории. Итак, она закрытая, мусор – под землей. Что ещё?

– Полностью пересмотрели места для внешних стоянок автомобилей. Расширили проезды для того, чтобы увеличить количество парковочных мест. Сделаем покрытие из тротуарной плитки везде – не только тротуаров, но и проезжей части. На сегодня есть такая идея, и мы её хотим осуществить. Это и эстетично, и практично. В будущем управляющей компании легче будет производить какой-то там ямочный ремонт, если это понадобится. Потому что куда легче переложить плитку, чем латать ямы асфальтом.

Если мы берём историю, которая была полтора года назад, то мы полностью пересмотрели концепцию детской спортивной площадки. У нас уже появились рендеры, картинки в отделе продаж можно посмотреть или ознакомиться на gkatmosfera.ru . Хотим разделить площадку на разные зоны: для маленьких детей, для тех, кто постарше, обустроить зелёную зону с системой автополива. Почему? Потому что не всегда возникает проблема с тем, чтобы сделать красиво, а с тем, чтобы это потом содержать. Как правило, управляющие компании не способны должным образом содержать благоустройство, если застройщик не предусмотрит изначально, как за этим всем ухаживать. И тогда всё умирает. Соответственно, идея такова, чтобы сразу сделать всё так, чтобы управляющая компания впоследствии могла с лёгкостью поддерживать порядок на территории. При дальнейшем обслуживании данного комплекса ещё немаловажно будет уделить внимание спортивным элементам. Мы нашли хорошего производителя тренажёров…

Что мне понравилось. Возьмем, допустим, тренажёр-эллипсоид. Я часто наблюдаю, что когда дети пытаются встать на этот эллипсоид, они не могут это сделать физически. Поэтому появилась идея поставить рядом со взрослым тренажёром детский. То есть родители показывают пример детям. Дети становятся рядом, повторяют упражнения за родителями. Это важно, это – элемент воспитания. А взрослым нужно заниматься ещё и самовоспитанием. Если родители живут правильно, то дети просто впитают всё, что те делают. Поэтому, показывая хороший пример своему ребёнку, вы вкладываетесь в его будущее.

– Или наоборот, ребёнок начнет что-то делать, тут и взрослый подтянется.

– Может быть. Кстати, да, на самом деле, когда ребёнок будет показывать свою активность родителям, которым ничего не хочется, может, родители посмотрят на своего ребёнка и тоже захотят его поддержать, проявят активность.

О дворовой территории можно много рассказывать. В общем, задача в том, чтобы увеличить возможности парковать автомобили, потому что это – проблема современности. Сделать двор без машин, конечно, не получится в данной ситуации, но есть подземный паркинг, есть наземный. Так, мы увеличили количество парковочных мест на 50 относительно того, что было в первоначальном проекте.

– Я хочу здесь остановиться. Есть такое выражение: «Чай- кофе-потанцуем». Есть там какие-то места, где можно кофейку попить вдруг?

– Есть идея организовать на первом этаже кофейню, прямо смотрящую на детскую площадку. Либо поставить кафе на колёсах для того, чтобы родители, гуляя с детьми, могли насладиться чашкой напитка.





– Ещё ваши коллеги говорили, что вы чуть-чуть раздвинули территорию, чтобы у людей из соседних домов была возможность не обходить ЖК за несколько сотен метров, а проходить через его двор.

– Идея изначальная была закрыть территорию. Но если мы закроем территорию, получается, мы ограничим доступ людей, которые хотят пройти в сторону Военного городка. Мы это можем сделать, ведь территория вся наша, но, наверное, было бы не совсем правильно так поступить. Есть такое решение: сделать транзитную тротуарную дорожку, ограждённую, которая не будет позволять посторонним людям заходить на территорию, но в то же время останется возможность проходить в сторону Военного городка.





– Отлично. По фасадам что?

– По фасадам изначально у нас в проекте был керамогранит до 4 этажа, далее – мокрая штукатурка. Пересмотрели это решение, и всё-таки сделаем полностью весь фасад из керамогранита. Недешёвое изменение, но всё-таки хочется сделать так, чтобы это было практично, потому что все понимают, что мокрый фасад... Всё-таки он имеет определённый срок службы. За пять лет с таким фасадом ничего не произойдёт, и в рамках застройщика здесь рисков нет, но мы хотим, чтобы фасад был красивым ещё много-много лет после окончания строительства.





- Но любой красивый фасад можно же легко, вот так как взять и испортить.

- Да, я понимаю, о чем вы говорите. Мы сейчас говорим про кондиционеры. Наш опыт показывает, что как бы ты не старался, не писал правила, жильцы в любом случае будут вешать кондиционеры где угодно, если не предусмотреть под них специальные места. Поэтому были специально разработаны корзины для кондиционеров – не маленькие, позволяющие смонтировать даже 2 блока стандартных. Специально будет проложена гильза для прокладки магистрали между фасадом и квартирой. Мы максимально предусмотрели всякие варианты, которые могут быть в планировочных решениях, в обстановке мебелью, и уже сделали от застройщика розетку под внутренний блок для кондиционера. Людям останется, соответственно, аккуратно проложить магистраль через гильзу, вывести за стены и подключить свой кондиционер.

– Если продолжить о фасадах, опять же, коллеги рассказали, что ваша покупательница подсказала вам ещё одно приятное решение – сделать на 25-м этаже панорамные окна…

– Да, было такое. Но мы пошли дальше. Мы не только сделали панорамные окна на 25-м этаже. Мы ещё и сделали систему отопления, монтируемую в пол. То есть перед этими панорамными окнами не будет никаких батарей отопления. Идея такая появилась. Мы уже внесли в проект соответствующие изменения. Да, 25-й этаж будет у нас эксклюзивным.

– Юрий, а теперь давайте зайдём внутрь дома. Я понимаю, что вашу фантазию вообще невозможно остановить. Какими будут лифты?

– Завод компании «Отис» ушел из-за санкций из России. Но его сотрудники остались, качество производства осталось. Завод теперь называется «Метеор». А вся база осталась прежней: оборудование, лебёдки будут известного качества. Мы не захотели использовать нержавейку, за ней сложно ухаживать. Пол будет из керамогранита как продолжение холла первого этажа, материал кабин – специальный металлопласт. Лифты высокоскоростные, скорость подъёма – 1,6 метра в секунду, высокоинтеллектуальные. То есть приезжает лифт при нажатии кнопки ближе к тому этажу, с какого его вызывают. Есть лифты, которые в каждом подъезде опускаются в подземный паркинг. Мало того, появилась ещё идея интересная для собственников парковочных мест – сделать кнопку в паркинг запрограммированную. Ну, NFC-метку, к примеру, на карточках для домофона, прописанную конкретно под каждую семью, чтобы никто посторонний не мог туда спуститься. Вроде мелочь, а людям приятно, что побеспокоились об их безопасности, что их автомобиль, скажем так, в надёжном месте. Красивые панели вызова, нестандартные, с цифровым табло.

– Вы даже не рассказывайте, я уже понял по полу, что там.

– Еще одна вроде бы мелочь, которую вот мы реализовали, – лифтовые холлы первых этажей будут полностью в керамограните. Опыт показывает, что со временем красивые решения, не связанные с керамической плиткой, затираются, трескаются, лопаются, всё становится некрасивым и неприятным.

– Я сейчас себя поставил на место человека, который зашёл в дом, в лифт, увидел эту красоту, и даже если у него были изначально какие-то плохие мысли, у него рука не поднимется что-то испортить.

– Очень на это надеемся. Театр начинается с вешалки, а у нас дом начинается с входной группы, которая будет полностью в стекле. Люди будут заходить, видеть авторские почтовые ящики. Это нестандартные почтовые ящики, которые будут встроены в стену. Мы организуем централизованный спам-бокс для всякой макулатуры. Управляющая компания, как правило, для неё ставит на пол картонную коробку. Также на первом этаже будет спам-бокс для складирования отработанных батареек и аккумуляторов от цифровой техники, чтобы управляющая компания могла их отдельно утилизировать. Это тоже сейчас прорабатывается, и это – недешёвое удовольствие.

– Я уже понял, что вы дешёвых решений не ищете…

– ЖК «Атмосфера» – авторский проект. Тут каждая деталь отдельно изучается, здесь нет шаблонного подхода.

– Если говорить про общественные места, то парадные тоже какие-то дизайнерские наверняка?

– Они у нас изначально планировались нестандартными. Время идёт, взгляды меняются, хочется сделать лучше. Поэтому дизайн мест общего пользования пересмотрен. Первые этажи уже отрисованы, зафиксированы. У нас предусмотрено было место под консьержем. Но мы решили сделать open space такой: открытое рабочее место, на котором сидит консьерж. То есть мы хотим создать такую атмосферу, когда даже консьерж является членом большой семьи жителей дома. В такой обстановке люди чувствуют себя защищёнными, становятся добрее.

– Вы как-то сказали, что даже и входные двери в квартиры выбирали лично…

– Вы будете, наверное, смеяться, но это так. Двери выбирал лично сам. Кроме изначальных стартовых характеристик, это должна была быть мощная дверь, как дверь сейфа. Плюс они нестандартные по ширине. Шире обычных, которые ставят застройщики. Но это удобно, это позволит людям без проблем заносить какие-то негабаритные вещи: мебель, холодильники. А ещё мне было важно, чтобы такую дверь пальчиком мог открыть даже ребёнок. И при этом замки не должны заедать, чтобы дверь не нужно было плечом прижимать, чтобы потом её закрыть на ключ. Вот такую задачу я себе поставил. Мы начинали с проработки планировочных решений.

– Вы еще и до квартир добрались, планировки решили улучшить…

– Это был первый критерий, самый важный, с чего мы начинали - это проработка планировочных решений. Ни для кого не секрет, что мы этот проект купили. Но на сегодняшний день в нем нет ни одного первичного решения. Нет ничего того, что было запланировано ранее.

– Вы взяли лучшее?

– Да. Взяли лучшее и сделали всё ещё лучше.

– ...и перепродали проект?

– Об этом мы ещё не думали, пока сами пользуемся. Но самым главным критерием было создать максимально комфортные планировочные решения для людей, для семей. Мало того, у нас даже в однокомнатных квартирах большие кухни.

– Для создания будущих больших семей…

– Да, да, да. Почему нет? У молодой семьи, по сути, нет возможности купить сразу большую квартиру. Потом в такой семье появляется ребёнок, ну, и она может комфортно жить в своей квартире, пока малышу 2-3 года. Для тех же, кто любит большое пространство, в доме есть изумительные планировочные решения. Например, большая кухня-гостиная в 40 квадратных метров. Есть евротрёшки, еврочетырёшки с огромными кухнями-гостиными, с большим потенциалом. Мы разработали авторский дизайн конкретно под наши проекты, под наши квартиры, чтобы показать людям, как можно жить, как можно расставить мебель. Есть планировочные решения, например, где мастер-спальня у родителей, где есть своя гардеробная внутри спальни. Есть разные варианты, как и что можно сделать.

Также у нас есть дизайн-проект в виде альбома с грамотной расстановкой мебели. Можем каждому его подарить, кто желает купить квартиру. Есть квартиры, в которых два туалета и ванные, семейные и гостевые, есть зоны, отделённые спальным местом относительно гостевого холла. Идея такая: когда приходят гости, все, как правило, громко общаются, а детям надо спать или уроки учить. Они взяли и ушли в свою комнату, в которой ещё есть и дополнительная дверь, которая защищает спальный блок.





– Да, такое есть. Когда твои сотрудники покупают у тебя продукт, который ты делаешь, – это лакмусовая бумажка того, что всё сделано правильно. А самое интересное, что такая покупка не для перепродажи, как кто-то может подумать, а покупка для себя, для семьи. И у нас уже не один такой случай. Мало того, что такие сотрудники есть в отделе продаж. У нас и подрядчики, которые участвуют в строительстве, видят качество стройки, тоже покупают квартиры.

– Да, даже те. Они поняли, что ипотека – это эксклюзивный инструмент, на котором даже можно денег заработать, ведь сегодняшняя инфляция полностью съедает все проценты по кредиту, которые на 20 лет вперёд запланированы.

– Ну, мы стараемся. Стараемся сделать так, чтобы каждый наш покупатель остался довольным. Буквально вот в марте у нас был покупатель с ограниченными физическими возможностями. Мы по его просьбе переделаем окна, чтобы ему было их удобно открывать, увеличим вход на балконы, чтобы туда было удобно перемещаться на коляске. Через противопожарные двери сделаем для него специальный пандус для свободы передвижения.

То есть если покупатель приходит с разумным предложением, мы его с удовольствием рассматриваем.

– Декабрь. Планируем в конце 2024 года ввести дом в эксплуатацию.

– Вам спасибо, что вы доносите людям всё, что мы делаем, чтобы они понимали, что может быть лучше, чем есть сейчас.







Выдача ипотеки предоставляется ПАО "Сбербанк России".







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