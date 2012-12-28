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В России
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25 минут назад
ФАС усилит контроль за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила своим территориальным органам усилить контроль за порядком установки и эксплуатации рекламных конструкций.
Там пояснили, что в первую очередь в уполномоченные органы будут направлены запросы о наличии утвержденных схем размещения наружной рекламы, а также мероприятий, которые органы власти предпринимают для выявления незаконно установленных рекламных конструкций.
В случае отсутствия такой схемы уполномоченному органу будет выдано предупреждение в соответствии с законом о защите конкуренции, - подчеркнули в ведомстве.
Также сообщается, что ФАС проведет совместные совещания с органами исполнительной власти и участниками рынка.
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