В РФ пройдет эксперимент по переводу студбилетов и зачеток в электронный формат

В пресс-службе кабмина уточнили, что пилотный проект пройдет на добровольной основе. Эксперимент продлится с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года.