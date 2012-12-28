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В России
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48 минут назад
В РФ пройдет эксперимент по переводу студбилетов и зачеток в электронный формат
В пресс-службе кабмина уточнили, что пилотный проект пройдет на добровольной основе. Эксперимент продлится с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года.
Уточняется, что эксперимент проведут с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что пилотный проект пройдет на добровольной основе, и коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов, а также аспирантов.
Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода, - отмечается в сообщении.
Такую версию документов можно будет использовать для покупки льготных билетов на железнодорожный и другой общественный транспорт, в театры, музеи, кино, концертные залы.
Кроме того, обучающиеся смогут проходить по ним в учебные заведения.
Подчеркивается, что электронные документы не отменят обычные – студенты смогут пользоваться любыми из них.
Отвечать за проведение эксперимента будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.
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