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В России
37
48 минут назад

В РФ пройдет эксперимент по переводу студбилетов и зачеток в электронный формат

В пресс-службе кабмина уточнили, что пилотный проект пройдет на добровольной основе. Эксперимент продлится с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года.

В России пройдет эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат, - сообщает пресс-служба правительства РФ в Телеграм-канале.

Уточняется, что эксперимент проведут с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что пилотный проект пройдет на добровольной основе, и коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов, а также аспирантов.

Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода, - отмечается в сообщении.

Такую версию документов можно будет использовать для покупки льготных билетов на железнодорожный и другой общественный транспорт, в театры, музеи, кино, концертные залы.

Кроме того, обучающиеся смогут проходить по ним в учебные заведения.

Подчеркивается, что электронные документы не отменят обычные – студенты смогут пользоваться любыми из них.

Отвечать за проведение эксперимента будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.
образование
документы
электронный формат
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