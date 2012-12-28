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19 минут назад
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ с новыми пересдачами
7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Согласно документу, пересдачи по русскому языку, обществознанию, физике, химии и информатике, а также письменной части экзамена по иностранным языкам пройдут 4 июля, - передает РБК.
5 июля выпускники смогут пересдать ЕГЭ по истории, литературе, математике базового и профильного уровней, биологии, географии и устную часть экзамена по иностранным языкам.
Новый порядок пересдач привел к изменению расписания основного периода ЕГЭ для некоторых предметов по сравнению с утвержденными в 2023 году датами. Экзамен по физике перенесли с 10 на 4 июня. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — с 17 и 18 на 7 и 8 июня, экзамен будет проходить одновременно с информатикой.
ЕГЭ по биологии и сдача письменной части экзамена по иностранным языкам переносятся на 11 июня, в тот же день будет экзамен по истории.
Время сдачи остальных экзаменов не поменялось: 23 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию; 28 мая — русский язык; 31 мая — математику базового и профильного уровней; 4 июня — обществознание.
В начале апреля Минпросвещения и Роспотребнадзор выпустили обновленный проект расписания ЕГЭ на 2024 год, который предусматривает возможность пересдачи одного предмета до конца приемной кампании.
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