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В России
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сегодня, 13:00
Пасхальные продукты в РФ подорожали на 35% за три года
Аналитики изучили изменение стоимости куличей, творожной массы и яиц.
Аналитики смотрели на цены традиционных куличей, творожной массы и яиц. Стоимость угощений выросла из-за роста цен на сахар и яйца, - отметили эксперты из компании Petrova Five Consulting.
По словам специалистов, резкий рост цен обеспечили яйца и сахар: яйца подорожали с 83 до 125 рублей/10 штук (+50%), сахар — на 15%. Стоимость приготовления кулича выросла с 2021 года на 40% и ныне составляет 537 рублей.
Приготовление творожной пасхи обойдется россиянам в 2024 году на 25% дороже — 443,7 рубля против 355,6 рубля в 2021 году.
В денежном выражении набор стоил 819,5 рубля в 2021 году и 1105,7 рубля — в 2024 году. При этом молочные продукты подорожали незначительно.
Рост цен на праздничные продукты обусловлен сменой поколений: многие предпочитают купить готовый кулич, ценя свое время, - резюмировали эксперты. Пасху же по традиции готовят дома, а покраска яиц остается семейным развлечением.
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