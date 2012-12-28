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В России
31
23 минуты назад

В Курской области отменили обязательную сдачу ЕГЭ

Министерство просвещения РФ издало приказ об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в ряде российских регионов.

В Курской области продолжает оставаться сложной ситуация с обстрелами приграничных населенных пунктов, налетами БПЛА и попытками ракетных ударов, - заявил глава региона Роман Старовойт.

Исходя из оперативной обстановки, правительство РФ вновь поддержало практику, при которой выпускники школ Курской области смогут пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации. У одиннадцатиклассников при этом остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для предоставления результатов в вузы, - говорится в сообщении губернатора.

В прошлые годы данный порядок был утвержден для учебных заведений вновь присоединенных территорий, а также для приграничных районов нескольких регионов, в том числе и шести муниципалитетов Курской области.

В текущем году эта практика распространится на все школы Курской области. В Министерстве просвещения РФ подписан приказ об утверждении перечня образовательных организаций, на которых распространяются особенности проведения государственной итоговой аттестации.

Кроме образовательных организаций Белгородской и Брянской областей, в список вошли школы Курской области, в которых обучаются более 12 тысяч учеников 9-х классов и около 4 тысяч одиннадцатиклассников.
ЕГЭ
образование
Курск
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