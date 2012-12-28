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В России
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сегодня, 09:59
В РФ создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от БПЛА
В России создали систему безопасности "Пятница", которая предназначена для защиты важных масштабных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
"Скорее всего, мы представим на "Армии" автоматические пулеметные платформы, а также нашу цифровую систему безопасности "Пятница" <...> Это программное решение, объединяющее все в единый центр. Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах", — сказал он.
По словам собеседника агентства, "Пятница" поможет защитить масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников.
"Мы должны понять, как нам работать по дрону, исходя из специфики типов БПЛА, не теряя время. Система "Пятница" помогает выбрать оптимальный тип воздействия, исходя из разных факторов", — заявил разработчик систем.
Что касается названия, то разработчик пояснил, что проект придумали в пятницу.
"Никаких больше скрытых смыслов тут нет", — добавил он.
Форум "Армия-2024" пройдет в подмосковной Кубинке с 12 по 18 августа.
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