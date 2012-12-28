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сегодня, 16:05
В Севастополе погиб байкер-видеоблогер Михаил Касперов
"К сожалению, минувшей ночью произошла трагедия. Погиб Михаил Касперов. Мне рано утром позвонил наш общий друг Сергей и сказал, что Михаил разбился", - сказал Веселовский.
По его словам, Касперов долгое время жил в Канаде и в конце прошлого года переехал в Крым. Вел политический YouTube-канал "Миша из Канады".
В свою очередь, в пресс-службе полиции города сообщили о ДТП минувшей ночью с участием мотоцикла и легковушки. Все пострадавшие доставлены в больницу. Предварительно, по данным полиции, 57-летний водитель Harley-Davidson выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой под управлением 25-летнего водителя.
По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения.
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