Замминистра в Липецкой области дала старт строительству ледовой арены и вручила ключи от квартир
Липецкая вечЁрка: два пожара на одной улице, гибель деревьев и надвигающийся ремонт Студеновской
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Выходные в Липецке: подмести дорожки в парке, приютить щеночка, написать диктант и сходить в библиотеку ночью
В России
15
10 минут назад
Женщина после операции по подтяжке впала в кому
Ранее в ряде Telegram-каналов прошла информация о том, что 58-летняя женщина во Владивостоке сделала в больнице круговую подтяжку, после чего впала в кому из-за анафилактического шока.
"Десятого апреля 2024 года в ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" обратилась 58-летняя местная жительница для проведения плановой операции, после проведения оперативного вмешательства в результате действий работников медицинского учреждения у женщины развилось жизнеугрожающее состояние комы", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
0
0
0
0
0
Комментарии