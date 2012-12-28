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14 минут назад
В Ставропольском крае разбился Ту-22М3
Упавшим в Ставропольском крае самолет был дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, он возвращался на аэродром после выполнения боевого задания, сообщило Минобороны. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, заявило министерство. На борту боекомплекта не было, передает РБК.
Эвакуированы три члена экипажа, еще одного ищут. В ведомстве уточнили, что самолет упал в безлюдном месте.
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