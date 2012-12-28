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В России
15
14 минут назад

В Ставропольском крае разбился Ту-22М3

В Красногвардейском округе Ставропольского края потерпел крушение самолет. Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram-канале 19 апреля.

Упавшим в Ставропольском крае самолет был дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, он возвращался на аэродром после выполнения боевого задания, сообщило Минобороны. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, заявило министерство. На борту боекомплекта не было, передает РБК.

Эвакуированы три члена экипажа, еще одного ищут. В ведомстве уточнили, что самолет упал в безлюдном месте.
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