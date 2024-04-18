Задержанный в Липецкой области иностранец выслушал приговор за финансирование терроризма
Задержанный в Липецкой области иностранец выслушал приговор за финансирование терроризма
Евгения Уваркина: «Дискомфорт неминуем, но негативные последствия для жителей нужно минимизировать»
Машнин просил игроков дотерпеть до перерыва, второй тренер сборной России разобрал игру «Металлурга»
В России
32
36 минут назад
Россияне потратили рекордные 269 млрд рублей на косметологию в 2023 году
Оборот рынка косметологических услуг в 2023 году увеличился на 8,6% до 269 млрд руб. по сравнению с 2022 годом.
Рост рынка подтверждают и в клиниках. В среднем в 2023 году наблюдался прирост посещаемости на 10% относительно 2022 года, - рассказал врач-дерматовенеролог, косметолог онлайн-страховой компании BestDoctor Лев Кульков. В ГК "Медси" (принадлежит АФК "Система") спрос за год увеличился на 26%. В Институте красоты на Арбате косметологическими услугами пользовались на 19% чаще, а рост по выручке составил 21%, - рассказал эксперт по построению медицинских бизнесов, консультант Леон Абеядира. Он также отметил, что в 2023 году россияне значительно чаще пользовались услугами аппаратной косметологии (воздействие на кожу лазера, ультразвука и другое), а спрос на нитевой лифтинг, наоборот, снизился.
Оборот рынка стал рекордным за прошедшие пять лет. В 2019 году оборот рынка составил 253 млрд руб., во время карантинных ограничений в 2020 году объем снизился до 215 млрд руб. Но уже в 2021 году спрос вырос до 247,9 млрд руб. В 2022 году показатели остались на уровне предыдущего года — 247,8 млрд руб.
По мнению генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, такая динамика обусловлена тем, что косметологические услуги становятся неотъемлемой частью жизни россиян.
0
0
0
0
0
Комментарии