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21 минуту назад

Над Белгородской областью за ночь сбили 25 снарядов и три беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 19 апреля уничтожили три ракеты ATACMS и 25 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) "Атакмс", - говорится в Телеграм-канале Минобороны.

Дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР "Атакмс" над акваторией Черного моря, - говорится в сообщении.

Как заявлял губернатор Севастополя Михаил Развожаев, силы ПВО уничтожили воздушную цель в удалении от города. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что при отражении ночной атаки ВСУ повреждены окна, фасады и кровля в нескольких частных домах и строениях. Погибших и пострадавших нет.

В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в 3 частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Различные повреждения выявлены на территории 4 складских помещений: выбиты окна, повреждены кровли и фасады. В одном из складов произошло возгорание, которое было оперативно потушено пожарными расчетами. Также поврежден забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. На данный момент зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей и пробита крыша одного гаража, - рассказал Гладков в своем Телеграм-канале.

В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль.

На местах работают оперативные службы.
Белгород
атака
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