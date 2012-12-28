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В России
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21 минуту назад
Над Белгородской областью за ночь сбили 25 снарядов и три беспилотника
Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 19 апреля уничтожили три ракеты ATACMS и 25 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.
Дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР "Атакмс" над акваторией Черного моря, - говорится в сообщении.
Как заявлял губернатор Севастополя Михаил Развожаев, силы ПВО уничтожили воздушную цель в удалении от города. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что при отражении ночной атаки ВСУ повреждены окна, фасады и кровля в нескольких частных домах и строениях. Погибших и пострадавших нет.
В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в 3 частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Различные повреждения выявлены на территории 4 складских помещений: выбиты окна, повреждены кровли и фасады. В одном из складов произошло возгорание, которое было оперативно потушено пожарными расчетами. Также поврежден забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия. На данный момент зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей и пробита крыша одного гаража, - рассказал Гладков в своем Телеграм-канале.
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В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль.
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На местах работают оперативные службы.
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